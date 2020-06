Minorenne violentata dal branco: fu solo “sfogo sessuale” per il giudice | FOTO

Tre giovani hanno stuprato una donna, ma la sentenza del giudice ha minimizzato l’accaduto, per i giovani si prospetta una pena lieve.

Unimamme, oggi vi dobbiamo parlare di un caso che sta indignando l’opinione pubblica poiché riguarda un caso di stupro su una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva 16 anni. I suoi violentatori ora potrebbero ricevere una pena lieve rispetto al reato commesso.

LEGGI ANCHE > STUPRO DI UNA 14ENNE: è SOLO ABUSO PERCHè LEI ERA UBRIACA – FOTO

Tre ragazzi potrebbero passarla liscia per un caso di stupro

Era il 2012 quando una ragazza di 16 anni è stata stuprata da 3 giovani: Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar e Luciano Mallemaci, in una nota località turistica della provincia di Chubut, in Argentina. La vittima aveva denunciato subito l’accaduto, ma a quanto pare la vicenda è stata indagata solo dall’agosto dell’anno scorso, si vocifera infatti che i tre indagati siano rampolli di famiglie piuttosto in vista. L’adolescente era stata violentata mentre era in stato di semi incoscienza durante una festa privata a Playa Union.

LEGGI ANCHE > RAGAZZA DI 18 ANNI VIOLENTATA DA 5 UOMINI: LE CONDANNE DEFINITIVE

Questa vicenda però ha creato scandalo a causa della sentenza. Il giudice di Rawson Fernando Rivarola ha riconosciuto che la ragazza era in una condizione di minorata difesa dovuta allo stato di semi incoscienza, la sentenza però ha lasciato tutti di stucco. La ragazza ha anche raccontato di aver ricevuto delle intimidazioni da parte degli imputati e di aver ache tentato il suicidio. Il giudice Rivarola ha parlato di “sfogo sessuale” per i 3 imputati al processo, quindi l’accusa di stupro è stata derubricata ad abuso sessuale semplice. Secondo la legge argentina lo stupro di gruppo può ricevere una pena tra i 15 e i 20 anni, mentre con la formula del giudice Rivarola i 3 potrebbero cavarsela con 3 anni di pena condizionale sospesa, quindi nessuno andrebbe in prigione per il crimine commesso.

La vicenda ha suscitato profonda indignazione a livello internazionale, causando la forte reazione di associazioni come NiUnaMenos che difende le donne vittime di violenza. Anche il governatore Mariano Arcioni ha commentato: “non possiamo più tollerare che si voltino le spalle alle vittime. È quanto mai necessaria una profonda riforma della giustizia”. Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato su Bio Bio Chile?

LEGGI ANCHE > BRANCO DI 5 UOMINI VIOLENTA UNA DICIOTTENNE: LA CONDANNA SUSCITA PROTESTE

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.