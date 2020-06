Bambina muore al 9° mese di gravidanza: la denuncia della mamma

Una mamma di 32 anni cerca giustizia per la sua bambina, che muore prima di nascere, al 9° mese di gravidanza, per un possibile caso di mala sanità.

Wafa El Garras è una mamma 32 di origine marocchina, che ha perso la sua piccola quando quest’ultima era ancora nella sua pancia e ora reclama giustizia.

LEGGI ANCHE > GENITORI IN LUTTO CREANO UN PROGETTO FOTOGRAFICO SULLA MORTE PERINATALE – FOTO

Una mamma vuole giustizia per sua figlia morta prima di nascere: la storia

Il 23 novembre del 2019 Wafa El Garras, una donna 32enne di origine marocchina, era al nono mese di gravidanza, quando si è recata presso l’ospedale Nuovo di Imola per la data prevista del parto, ma è stata rimandata a casa perché la bambina non stava per nascere. Così Wafa è tornata a casa. Pochi giorni dopo le è stato fissato un nuovo controllo, il 2 dicembre la donna aveva dolori al ventre ed è tornata nella struttura. Di nuovo le è stato dato un appuntamento per il giorno 5. Quel giorno però le è stato detto che la macchina per il tracciato era rotta e di tornare il giorno seguente.

LEGGI ANCHE > GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL LUTTO PERINATALE: PER NON DIMENTICARE

Purtroppo, quando infine, le è stato fissato il cesareo, la mamma ha scoperto che la piccina era già morta. Ora sono indagate 3 persone: due ginecologhe e un’ostetrica, le prime due sono difese dall’avvocato Giovanna Cappello, la seconda invece dall’avvocato Francesco Gaspardini.

Wafa El Garras infatti ha deciso di denunciare l’ospedale per lesioni tramite omissione e per omicidio colposo. Ora il giudice per le indagini preliminari Gianluca Petragnani Gelosi ha dato l’incarico ai periti che dovranno occuparsi dell’incidente probatorio, per verificare che ci siano indizi di colpa relativi alle indagate e alla struttura sanitaria.

LEGGI ANCHE > LUTTO PERINATALE: DALLA PARTE DEI GENITORI

Unimamme, cosa ne pensate di questa tragica vicenda di cui si parla su Il Resto del Carlino?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.