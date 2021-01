Un organo dimenticato garantisce delle gravidanze sane

Un’altra dottoressa, coautrice della ricerca, e professoressa all’Università di Medicina di Vienna ha affermato che: “La scoperta di questo nuovo meccanismo alla base del diabete gestazionale offre potenzialmente nuovi bersagli terapeutici per la madre e il feto in futuro“.

A sua volta il dottor Penninger ha sottolineato quanto sia importante, quindi, la presenza di questo organo nascosto, anche per gli studi futuri: “Il timo cambia in modo massiccio durante la gravidanza e il modo in cui tale ricablaggio di un intero tessuto contribuisce a una gravidanza sana è stato uno dei restanti misteri dell’immunologia. Il nostro lavoro nel corso di molti anni non solo ha risolto questo enigma – gli ormoni della gravidanza ricablano il timo tramite RANK – ma ha scoperto un nuovo paradigma per la sua funzione: il timo non solo cambia il sistema immunitario della madre, quindi non rigetta il feto, ma il timo controlla anche la salute metabolica della madre. Questa ricerca cambia la nostra visione del timo come un organo attivo e dinamico necessario per salvaguardare le gravidanze”

E voi unimamme eravate a conoscenza della presenza di questo organo?