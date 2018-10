Una rivista tedesca ha segnalato alcune famose marche di colori, come la FILA, come cancerogene.

Una rivista tedesca, la Öko-Test, ha posto sotto esame una serie di marche di pastelli a colore con lo scopo di verificare se alcuni colori fossero davvero cancerogeni come si vociferava da tempo.

Il test ha riguardato 15 noti marchi e nella metà di essi sono state trovate sostanze tossiche che potrebbero essere facilmente ingerite dai bambini. Alcune di essere sono addirittura cancerogene.

Stiamo parlando infatti di:

ammine aromatiche,

idrocarburi policiclici aromatici

Sono materiali ritenuti accettabili entro un certo quantitativo, ma scientificamente rimangono comunque pericolosi, soprattutto in caso una minima quantità venisse assunta quotidianamente, evento plausibile trattandosi di bambini che si strofinano le mani negli occhi, si mettono le dita in bocca o mordono i pastelli.

“Le quantità rilasciate dai pastelli sono relativamente piccole ma di solito è difficile o addirittura impossibile che le sostanze provate stabiliscano una soglia al di sotto della quale non vi è più alcun rischio. I produttori dovrebbero quindi seguire il principio di precauzione e in genere produrre solo colori che non contengano ammine aromatiche cancerogene o sospette” ha dichiarato Jan Hengstler, direttore del Centro di Ricerca di Tossicologia della Technischen Universität di Dortmund.

Ecco quale è stata la secca risposta di FILA.

“Il Gruppo FILA, a seguito delle notizie erronee e volutamente diffamatorie scritte dalla rivista tedesca OKO Test Magazine e da voi riprese, afferma che tutti i suoi pastelli (a marchio Giotto be-bè e Lyra) sono sicuri e certificati secondo le norme CE EN71 da Istituti ufficiali e che rispondono a tutte le più stringenti normative europee in vigore. FILA segnala che OKO Test Magazine è una rivista -non è un ente riconosciuto – e i test da loro pubblicati non sono quelli previsti dal legislatore europeo, a tutela della sicurezza dei prodotti classificati giocattoli per l’utilizzo da parte dei bambini”.

