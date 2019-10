Una neonata è stata trovata viva in una pentola di terracotta.

Unimamme, oggi dobbiamo condividere con voi una storia molto drammatica, ma che ci aiuta ad avere consapevolezza di un fenomeno molto diffuso in India.

Neonata abbandonata scoperta casualmente

Hitesh Kumar Sirohi è un commerciante indiano che si era recato nel cimitero presso la città di Bareilly presso lo stato Uttar Pradesh, per scavare una fossa dove seppellire sua figlia, nata prematura a 7 mesi e morta subito dopo il parto.

Mentre stava scavando, con la pala, ha toccato una pentola in terracotta, dopo aver tirato via le zolle ha sentito un respiro ansimante e il pianto disperato di una neonata gettata lì e abbandonata al suo destino.

La piccola si trovava in questa pentola, sepolta a tre metri sotto il suolo.

Subito Hitesh ha chiamato la moglie, un’agente di polizia che ha inviato un’ambulanza. Nel frattempo, dietro consiglio della moglie l’uomo ha nutrito la piccina con latte filtrato con del cotone.

La piccina è stata poi trasportata in un ospedale privato dove è stata accudita dal personale.

I medici hanno detto che non sanno quanto la piccina sia stata sepolta. Quando è arrivata era in ipotermia e aveva l’ipoglicemia. “Era minuscola e debole, quando è arrivata pare avesse una settimana di vita” ha detto il dottor Saurabh Anjan alla BBC.

La stanno curando in terapia intensiva somministrandole fluidi con un tubo. Le sue condizioni però sono critiche. Secondo il dottor Khanna che si sta prendendo cura di lei Sita poteva essere sepolta da 3 giorni.

“Lei è sopravvissuta grazie al suo tessuto adiposo, i bambini nascono con il grasso sull’addome, sulle cosce e le guance e possono sopravvivere così in caso di emergenza, una volta esausta si è disidratata come vedete nella foto“.

Secondo il dottor Anjan la piccina era rimasta sepolta tra le 2 e le 3 ore e sarebbe potuta sopravvivere per un’altra ora o due. Nella pentola c’era una sacca d’aria che l’ha aiutata.

Il politico locale Rajesh Kumar Mishra ha promesso di allevare la piccola con sua moglie quando starà bene: “è un miracolo che sia sopravvissuta, credo che Dio l’abbia salvata e mandata da me. Quando si riprenderà la porterò a casa e la alleverò come mia figlia”.

Il politico ha chiamato la piccina Sita ed è andato a trovarla spesso in ospedale. “Quando ho detto il suo nome ha aperto gli occhi e mi ha guardato”.

“Non so quale sia stata la compulsione dei genitori biologici che l’hanno abbandonata e sepolta, tutto ciò che posso dire è che ciò che hanno fatto non è giusto”.

“Ora prego che guarisca e che abbia una lunga vita. Credo che tutto il mondo stia pregando per la sua sopravvivenza e per la sua buona salute”.

Un portavoce della polizia ha commentato: “ora stiamo cercando di trovare i genitori della piccola, prenderemo seri provvedimenti su chi l’ha sepolta viva”.

Nonostante la polizia stia cercando i responsabili, per il momento non ha trovato nessuno. Qualche speranza potrebbe esserci confrontando il suo dna con quello delle partorienti in ospedale.

Questo è il caso più recente di tentato infanticidio femminile in Utter Paresh, in gennaio invece era stata trovata sepolta viva e successivamente salvata.

Come forse già saprete l’infanticidio femminile è molto diffuso in India. Nelle aree rurali ci sono 862 donne a fronte di 1000 uomini secondo un censimento del governo risalente al 2017.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda riportata sul Telegraph?

Noi speriamo che la bimba si riprenda completamente e trovi una famiglia disposta a darle tutto l’amore che merita.