Una mamma ha scoperto che la figlia di 8 anni aveva un cancro al seno.

Unimamme, oggi vi raccontiamo il caso di Chrissy Turner, una bambina che ha scoperto di avere un cancro al seno a 8 anni. Sua mamma Annette ha spiegato che figlia è la più giovane paziente ad aver avuto questo tipo di cancro, che colpisce 1 persona su 1 milione.

Una bimba scopre di essere molto malata

La famiglia di Chrissy aveva già avuto 2 casi di cancro, a sua mamma Annette era stato digosticato un raro cancro alla cervice poco dopo la nascita della sua primogenita: Brianna, successivamente era stato il turno del papà della bimba: Troy, a cui avevano trovato un linfoma Non-Hodgkin’s. La notizia che ha sconvolto la famiglia però è arrivata nell’ottobre del 2015. “Mamma, ho paura” ha detto Chrissy alla mamma. La mamma stava aiutando la figlia di 8 anni a prepararsi per andare a dormire. Annette ha chiesto alla figlia cosa avesse e lei ha risposto così: “mamma avevo paura di parlarne, ma ho un grosso bozzo sul petto, ero spaventata e avevo bisogno di dirtelo.”

“Ha alzato la maglietta del pigiama ed ecco come aeva detto un rigonfiamento sul lato destro, sotto il capezzolo. Io sono rimasta immobile, orripilata, cercando di fare del mio meglio per mantenere la postura mentre ispezionavo il duro e immobile bozzo che era sul petto di mia figlia di 8 anni.” Annette ha subito prenotato una visita dalla pediatra, mentre lei e suo marito cercavano di rassicurare la figlia, dicendole che qualsiasi cosa fosse, l’avrebbero affrontata insieme. La pediatra voleva somministrarle degli antibiotici, ma i genitori erano perplessi e così hanno deciso di rivolgersi direttamente in ospedale. Presso il Primary Children’s Hospital il medico, dopo aver esaminato Chrissy ha detto che poteva trattarsi di un tumore benigno chiamato fibroadenoma. Il medico però ha spiegato che non poteva essere rimosso prima di 6 mesi perché l’operazione avrebbe potuto danneggiare il tessuto intorno.

“Avendo entrambi affrontato differenti tipi di cancro io e mio marito non pensavamo che tenere un tumore nel corpo di nostra figlia fosse la scelta giusta“. Così, il giorno dopo hanno chiamato in ospedale per organizzare una lumpectomia, ma nuovamente sono stati scoraggiati dal procedere. Alla fine la lumpectomia è stata fissata per il 25 novembre successivo e Chrissy era molto spaventata, anche se tutti le dicevano che erano lì per lei. “Niente ci aveva praparato per l’orrore che sarebbe seguito”. Il 16 novembre mamma Annette ha ricevuto una telefonata mentre era al lavoro: “abbiamo ricevuto l’esito dell’esame patologico sul tumore di vostra figlia e mi spiace ma abbiamo scoperto che è una forma molto rara di cancro al seno, chiamato carcinoma secretorio, viene diagnosticato una volta su 1 milione, ma mai in pazienti giovani come Chrissy.” La mamma di Chrissy era sotto shock. “Non mi ricordo il viaggio di ritorno a casa in macchina. Nemmeno un piccolo pezzo. Mi ricordo solo di essere entrata in casa, di aver messo le cose sul tavolo e di essere collassata in lacrime sul pavimento della cucina.” Quando è tornato a casa il marito, poco dopo, è crollato anche lui. “Non la nostra bambina continuavamo a ripetere. Come faremo a dirglielo?”.

I genitori hanno cercato di fare il possibile, ma comunicare la tragica notizia alla bambina è stata una prova durissima. “Tesoro, non sappiamo come dirtelo. Il chirurgo che ha rimosso il tuo bozzo ha chiamato oggi e hai una rara forma di cancro al seno. Orrore, orrore completo. Non dimenticherò mai l’espressione sulla nostra dolce Chrissy finché vivrò. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime: “cosa?”. “Quella è stata letteralmente la cosa più dura che abbia mai dovuto fare. La sua reazione successiva è stata qualcosa che mi ha dato i brividi lungo la schiena. Abbiamo assistito mentre sul suo dolce volto si formava un’espressione di determinazione: “farò qualsiasi cosa per combatterlo”. Wow. Aveva 8 anni e aveva appena ricevuto la notizia che aveva una rara forma di cancro. Il suo volto era un mix di paura e fiero coraggio. Eravamo tutti sorpresi”. Il padre di Chrissy ha osservato: “siamo una famiglia di combattenti. Tu io e la mamma saremo dei sopravvissuti. Tu sconfiggerai questo e noi ti aiuteremo”.

Il medico che aveva preso in carico Chrissy ha riferito alla famiglia l’intenzione di fare una mastectomia completa. Così la piccola è stata operata. Quando la mamma ha visto Chrissy, dopo l’operazione la piccola le ha mostrato una cosa. “ Ha alzato la vestaglia e mi ha fatto vedere che le infermiere avevano tagliato i bendaggi a forma di angelo e persino sul suo orsacchiotto. Ho iniziato a piangere e ho abbracciato le infermiere”. Ora sono trascorsi 4 anni da quei terribili momenti e la sua mamma Annette assicura che la sua famiglia è molto più unita. “Chrissy continua a crescere, sperimentare la vita con occhi nuovi. Lei è cambiata per sempre. La sua famiglia è cambiata per sempre. Il suo futuro è ancora da stabilire, ma una cosa è sicura, continuerà ad amare profondamente, vivere con pienezza e illuminare il mondo con il suo incredibile cuore. Il cancro non discrimina, può colpire chiunque a qualsiasi età e il cancro al seno non è diverso. L’esperienza che abbiamo attraversato come famiglia ci ha fatto capire chiaramente cosa importa davvero. La vita è un dono. Ciò che importa non è cosa fai per vivere. La casa in cui vivi, le auto che guidi. Riguarda le persone amate che hai al tuo fianco, le esperienze che fai e attraverso cui cresci, come raggiungi e aiuti gli altri. Ci sono fili che ci legano insieme”. Unimamme, cosa ne pensate di questo messaggio condiviso su Love that matters?